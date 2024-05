Co za wieści! Ola z „Hotel Paradise” została mamą! Kto jest ojcem dziecka?

Gwiazda „Hotel Paradise” została mamą!

Ci, którzy oglądali wcześniejsze edycje programu „Hotel Paradise” z pewnością pamiętają Aleksandrę Saków, która wzięła udział w 5. odsłonie randkowego show. Choć Ola nie zabawiła w programie zbyt długo, to mimo to zyskała spore grono sympatyków, którzy do dziś śledzą jej losy w sieci. Okazuje się, że w życiu uczestniczki randkowego show TVN 7 doszło ostatnio do ogromnych zmian!

Ola na swoim Instagramie pochwaliła się właśnie, że została mamą! Po tym, jak kilka miesięcy temu poinformowała obserwujących ją fanów o swojej ciąży, teraz pochwaliła się tym, że jej długo wyczekiwane dziecko jest już na świecie! Aleksandra wrzuciła na swój Instagram zdjęcie z porodówki, na którym widzimy nowonarodzonego maluszka w czułych objęciach jej życiowego partnera, który jest ojcem dziecka.