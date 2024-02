„Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Maffashion z partnerem wywija podczas treningu. Ale wygibasy!

„Taniec z gwiazdami”. Maffashion wywija na parkiecie! Wygraną ma w kieszeni?

Maffashion, czyli Julia Kuczyńska, znana jest z odwagi i determinacji w podejmowaniu nowych wyzwań, co pokazała już niejednokrotnie w swojej karierze. Jednakże, przejście ze świata mody do parkietu tanecznego nie jest łatwe nawet dla tak dynamicznej osobowości. Widać jednak, że Maffashion nie zamierza się poddawać.

Podczas treningów do Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami gwiazda pokazuje, że ma talent taneczny i niesamowitą energię.

Jej figury są dynamiczne i wyraziste, co przyciąga uwagę. Maffashion nie boi się wyzwań, próbuje nowych kroków i stara się pokonać własne ograniczenia, co zdecydowanie robi wrażenie!