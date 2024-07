Dawno niewidziana Krystyna Mazurówna powróciła na salony! Pamiętacie, jak kiedyś wyglądał ten kolorowy ptak show-biznesu? Mamy zdjęcia!

Krystyna Mazurówna to jedna z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Utalentowana tancerka, której nazwisko zapisało się na kartach historii baletu i tańca, w ostatnich latach nie była widywana na ściankach. To jednak uległo zmianie! Zobaczcie, jak dziś wygląda „polski David Bowie”, jak niektórzy ją nazywają!

Kim jest Krystyna Mazurówna

20 stycznia 1939 roku we Lwowie narodziła się kobieta, którą dziś znamy jako Krystynę Mazurównę. Choć urodziła się w raczej naukowej rodzinie - jest córką matematyka prof. Stanisława Mazura i chemiczki Bronisławy Wysockiej-Mazurowej, to zarówno ona, jak i jej starsza siostra związały swoje życie z kompletnie inną branżą: tańcem.

Fascynacja tańcem u Mazurówny zaczęła się dość wcześnie, bo już w wieku kilku lat. Nie przeminęła - przyszła gwiazda sceny uczęszczała do szkoły baletowej Zygmunta Dąbrowskiego i Teresy Dobrowolskiej, a w 1957 ukończyła Państwową Średnią Szkołę Baletową. Jeszcze w okresie szkolnym debiutowała na scenie Opery Warszawskiej rolą łabędzia w Strasznym dworze. Po ukończeniu szkoły baletowej została zaangażowana do baletu Teatru Wielkiego, występowała też w stołecznym Teatrze Syrena, w którym była także choreografką.

W 1959 r. zdobyła trzecią nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie Tańca Klasycznego w Warszawie oraz wyjechała z grupą baletową na swoje pierwsze występy zagraniczne – najpierw do Monte Carlo, a następnie do Paryża, gdzie finalnie osiadła. W 1968 została zmuszona bowiem przez ówczesne władze do rozwiązania grupy „Fantom” i do opuszczenia kraju.

Paryż przyjął tego kolorowego ptaka z otwartymi ramionami; została zaangażowana do występów w klubie „Bataclan” w Genewie, dołączyła do zespołu Victorem Upshawem, który zaangażował ją do występów w spektaklach Teatru Mogador, w prywatnym klubie Aristotelisa Onasisa w Atenach i uczynił pierwszą solistką w rewii wystawianej w paryskim Gaumont Palace. Występowała również w paryskim klubie „Le Roi Lire” i była pierwszą solistką w rewii Joséphine à Bobino 1975 z Josephiny Baker w roli głównej. Była także solistką Casino de Paris.

Krystyna Mazurówna powróciła na salony

Polska widownia poznała ją lepiej za sprawą programu „You Can Dance – Po prostu tańcz” (2010), gdzie była choreografką i za sprawą „Got to Dance. Tylko taniec”, za co w lutym 2013 była nominowana do nagrody Wiktory 2012 w kategorii „osobowość telewizyjna”. Jej fani mogli również lepiej ją poznać za sprawą jej książek, w których opisywała swoje romanse i życie prywatne. Z powodu jej wypowiedzi, w tym tych o licznych aborcjach, a także niepodrabialny styl i kolorowy makijaż, przylgnęła do niej łatka skandalistki. Była przez niektórych również nazywana kolorowym ptakiem polskiego show-biznesu lub „polskim Davidem Bowie”.

W ostatnich latach Krystyna Mazurówna nie brylowała jednak na ściankach i trudno było ją spotkać na branżowych imprezach. To uległo zmianie w ostatnich dniach; dawno niewidziana Krystyna Mazurówna pojawiła się na pokazie duetu Paprocki&Brzozowski. Zobaczcie, jak wówczas wyglądała! Zmieniła się w ogóle na przestrzeni ostatnich lat? Zobacz zdjęcia!

