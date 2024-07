Małgorzata Kożuchowska przyćmiła wszystkich w półprzeźroczystym koronkowym kostiumie! Pozostałe gwiazdy wypadły blado i przaśnie!

Chcieliśmy zapewnić naszym gościom ucztę smaków. Nasza kolekcja jest jej kwintesencją. Proponujemy smaki pikantne, słodkie, puszyste, a wszystko w bardzo zmysłowym anturażu. Trochę pieprzu, trochę lukru. Nowością jest to, że w tym sezonie nie pokazujemy w ogóle koronek, z których jesteśmy znani - przyznał Mariusz Brzozowski.

To było niezwykłe fashion show. Olbrzymi stół, ustawiony na dziedzińcu Elektrowni Powiśle, zamienił się bowiem w wybieg, po którym przechadzały się modelki w przepięknych, zmysłowych kreacjach. W karcie modowych dań znalazły się smakowite inspiracje nawiązujące do lat 60-tych i 70-tych. Kreacje mieniły się feerią barw. Soczysty orange, subtelna w smaku pistacja, deserowe pudrowe róże, przyprawione pieprzną czernią i lukrowaną bielą - prawdziwa uczta smaków, kolorów i zmysłów!

Jednym słowem, była to prawdziwa uczta dla koneserów piękna. Z głównym tematem pokazu doskonale korespondowała wykwintna kolacja z udziałem gwiazd. Tego wieczoru swoje zmysły karmili m. in.: Małgorzata Rozenek-Majdan, Anita Sokołowska, Małgorzata Kożuchowska, Izabela Kuna, Marta Żmuda Trzebiatowska, Małgorzata Socha, Katarzyna Warnke, Sonia Bohosiewicz, Ada Fijał, Blanka Lipińska, Grażyna Wolszczak, Edyta Herbuś, Joanna Horodyńska, Edyta Zając, Grażyna Wolszczak, Cezary i Edyta Pazurowie, Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw Baron, Andziaks. - To był przepiękny pokaz. Modelki przechadzały się blisko nas po stole. Cudowne sylwetki, bardzo kobiece i sensualne kreacje. Muzyka świetnie komponowała się z szumem fontanny. Wszystko razem zrobiło na mnie naprawdę wielkie wrażenie. Wow! Uczta dla zmysłów! - dzieliła się swoimi wrażeniami po pokazie Edyta Herbuś.