„Doda. Dream Show” odcinek 5. Kiedyś były nierozłączne! Tak Maja Sablewska oceniła współpracę z Dodą!

Zastanawiam się, po co tam w ogóle poszłam. Niby to jest wspaniała artystka, robi niesamowite wideo-arty, wystawia się w różnych muzeach. To by było wspaniałe zderzenie, popowej artystki, takiej bardzo mainstreamowej, żeby połączyć to z wyższą sztuką. Natomiast ona musi wiedzieć, jak to połączyć - zastanawiała się piosenkarka. Bardzo zależało jej na tym, aby walczyć ze stereotypami na swój temat. - Dla każdego Doda to jest seks, huczność, wulgaryzm - mówiła. - Chciałabym, żeby ten nasz projekt bardzo wstrząsnął. Nie lubię miałkich rzeczy - dodała. Jak z tym wyzwaniem poradzi sobie artystka Fundacji Galerii Foksal?