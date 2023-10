„Doda. Dream Show” odcinek 6. Doda oszukała swoich fanów!? W jej obronie musiał stanąć Michał Wiśniewski!

Doda myśli o kolejnych elementach jej show, wśród których są akrobatyczne popisy na podwieszonych linach. W testowaniu pomagał jej lider zespołu Ich Troje. - Ponieważ Michał Wiśniewski kojarzy mi się z jedyną gwiazdą, która robi tak szalone pomysły jak ja, stwierdziłam, że będzie najlepszym kompanem - tłumaczyła gwiazda wspólne ćwiczenia w parku linowym na przeszkodach na wysokości 10 metrów i długości 120 metrów. Duet rozmawiał również na temat przełamywania stereotypów w życiu artystycznym. - Michał Wiśniewski od początku był jedyny w swoim rodzaju, jeśli chodzi o anturaż i wizerunek sceniczny - chwaliła go Dorota Rabczewska. - Robisz i zrobiłaś całą masę fajnych rzeczy do tej pory - odwdzięczał się jej mężczyzna, po czym okazało się, że musiał stanąć w jej obronie przed fanami piosenkarki, którzy czuli się przez nią oszukani:

- W toku naszych castingów udało się wybrać najwspanialszą i według nas najlepszą szesnastkę tancerzy, tak że wielkie brawa dla was. Przed nami bardzo ciężka praca. Jestem osobą wymagającą, dość nerwowy rocznik, dużo przeklinam. Jestem bardzo zdyscyplinowana, profesjonalna, ale i empatyczna - mówiła Doda na spotkaniu z tancerzami. Swoje cechy charakteru przypisuje genom i ojcu, który był sportowcem. Nauczył ją honorowych zasad. Paweł Rabczewski jest polskim sztangistą, medalistą mistrzostw świata i Europy. - Umiem asertywnie dbać o siebie i stawiać granice sobie i innym. Dyscyplina, ten sportowy gen po ojcu, dużo mi daje - objaśniała Doda. W materiale pokazano między innymi planowany układ do singla „Fake Love”.

„Doda. Dream Show” odcinek 6. - co się wydarzyło?

Urokliwe Mogilno było miejscem, w którym gwiazda pracowała nad kolejnymi wizualizacjami do koncertu. - Potrzebowaliśmy akwenu wodnego i trochę oddechu, żeby to się różniło od studia, jakiejś takiej przestrzeni, natury. Natura i cała idea „Aquarii” związana jest z żywiołami - mówiła Doda. Podczas nagrań gwiazda pozowała ze zwierzęcym sercem w ręce, a następnie zostało ono przerobione na piłkę i posłużyło do gry w siatkówkę...