Doda i Radosław Majdan byli najgorętszą parą polskiego show-biznesu. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądali!

Historia miłości Dody i Radosława Majdana

Zakochani wzajemnie się wspierali zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Piłkarz pojawił się gościnnie w kilku odcinkach „Baru”, natomiast Doda wiernie kibicowała ukochanemu na wszystkich meczach Wisły Kraków. Wokalistka zwracała uwagę nie tylko hasłami zagrzewającymi do walki, ale też wyjątkowo odważnymi kreacjami.

W 2005 roku doszło do jednego z najgłośniejszych wydarzeń w historii polskiego show-biznesu, czyli do ślubu Dody i Radosława Majdana. W kolejnych miesiącach uczucie między nimi rozkwitało. Obrączki nie były jedynym dowodem ich miłości. Doda postanowiła wytatuować sobie imię męża oraz wyznanie miłości w języku hebrajskim, zaś Radek zdecydował się na podobiznę Dody na swoim ramieniu. W dalszych planach pojawiały się nawet rozmowy o dzieciach.

_Jeśli urodzi się dziewczynka, imię wybierze Dorota. Tak się umówiliśmy. A jeśli będziemy mieli syna, nazwiemy go Mauro. To na pamiątkę mojej przyjaźni z Argentyńczykiem, Mauro Cantoro, z którym grałem w Wiśle Kraków. Drugiemu synowi chciałbym dać na imię Trista_n - chwalił się swego czasu Radosław w rozmowie z Faktem .

Rozwód Dody i Radosława Majdana

Zaledwie dwa lata po głośnym ślubie, nastąpił koniec miłości Dody i Radosława Majdana. W mediach pojawiały się doniesienia o tym, jakoby sportowiec miał spotykać się z innymi kobietami. Choć para próbowała dać sobie jeszcze szansę, to na nic się to zdało. W połowie kwietnia 2007 piosenkarka poinformowała w „Dzień Dobry TVN” o złożeniu do sądu pozwu rozwodowego. 10 stycznia 2008 Dorota Rabczewska i Radosław Majdan uzyskali rozwód.