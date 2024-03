„Dom”. Jolanta Żółkowska grała Basię w kultowym serialu. Na planie poznała ukochanego. Do dziś nie może pogodzić się z jego śmiercią

„Dom" to jeden z najbardziej kultowych seriali w historii polskiej telewizji. Jedną z ról grała tam Jolanta Żółkowska. Jako Basia poznała na planie swojego ukochanego - Krzysztofa Kołbasiuka. Aktorka nie mogła pogodzić się z jego śmiercią i na kilka lat zniknęła z ekranów.

Polacy kochali serial „Dom”

Serial "Dom" to dzisiaj już produkcja kultowa. To jeden z tych seriali, który wraz z każdym kolejnym rokiem tylko zyskuje na wartości oraz aktualności. Produkcja wykreowała wiele gwiazd, jak chociażby Jan Englert, Halina Rowicka czy przede wszystkim Tomasz Borkowy.

Wielka miłość serialowej Basi

Mówiąc o serialu „Dom”, nie można pominąć odtwórczyni roli Barbary Lawinówny, czyli największej miłości Andrzeja Talara - Jolanty Żółkowskiej. To kreacja, z którą aktorka jest kojarzona do dzisiaj. I chociaż kolejne lata mijają, to dla wielu wciąż jest to pamiętna Basia. Dla Jolanty Żółkowskiej „Dom” to produkcja wyjątkowa również z innego powodu; to właśnie na planie tego serialu poznała miłość swojego życia - Krzysztofa Kołbasiuka.

Kim jest Jolanta Żółkowska?

Jolanta Żółkowska urodziła się 7 marca 1955 roku w Siedlcach. W 1979 roku ukończyła Wydział Aktorski PWST w Warszawie i od razu dostała angaż w warszawskim Teatrze na Woli, z którym była związana do 1981 roku. Następnie, do 1984 roku, była związana z Teatrem Narodowym, a później, w latach 1984-85, można było oglądać aktorkę w warszawskim Teatrze Komedia. Swoje pierwsze filmowe role Jolanta Żółkowska grała jeszcze na studiach; w 1976 roku dostała małą rolę w „Barwach ochronnych” Krzysztofa Zanussiego, a następnie pojawiła się w serialu Andrzeja Titkowa pt. „Układ krążenia”. To jednak były tylko epizody, nieporównywalne do tego, co czekało na aktorkę po przyjęciu roli Basiu w serialu „Dom” w 1980 roku.

Sława i miłość

Aktorka zapewne nie spodziewała się, że serial „Dom” przyniesie jej sławę oraz... miłość. To właśnie na planie serialu Jana Łomnickiego poznała trzy lata starszego, Krzysztofa Kołbasiuka. Zaiskrzyło momentalnie, jednak mężczyzna był żonaty z Dorotą Stalińską. Gdy spotkał Żółkowską, wiedział, że musi się rozwieść. Niedługo później wziął ślub z serialową Basią, a w 1983 roku na świat przyszedł ich syn, Kamil. Wtedy Jolanta Żółkowska mocno ograniczyła swoją pracę, aby zająć się dzieckiem. Do tego, role które otrzymywał Krzysztof, nie należały do zbyt opłacalnych, dlatego para podjęła radykalną decyzję o wyjeździe do Szwecji, gdzie... gdzie zajmowali się remontowaniem mieszkań i zbieraniem owoców. Po latach wrócili do Polski i grania.

Nagła śmierć Krzysztofa Kołbasiuka

Niestety, 3 marca 2006 roku wydarzyła się tragedia. Krzysztof Kołbasiuk zmarł nagle. Dostał rozległego zawału. Po śmierci męża, Jolanta Żółkwska zniknęła na parę lat z ekranów. Nie mogła pogodzić się z tragedią. W ostatnim czasie aktorka powróciła na moment na ekran; pojawiła się w jednym z odcinków serialu „Stulecie Winnych”. Przy okazji warto dodać, że Jolanta Żółkowska jest młodszą siostrą aktorki, Joanny Żółkowskiej, która od lat wciela się w postać Anny Surmacz-Koziełło w serialu „Klan”.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź TeleMagazyn.pl codziennie. Obserwuj TeleMagazyn.pl

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!