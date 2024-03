Iga Wyrwał zachwyciła Polskę swoim obfitym biustem! Dzisiaj jest szczęśliwą mamą!

Chciałam być modelką, niekoniecznie brać udział w sesjach w magazynach dla panów, ale to było wtedy oferowane, ja to wzięłam, to było łatwe, ok, po części to spełniało moje marzenia. Tak trochę też moja perspektywa była bardzo wąska, nie widziałam za bardzo, co dookoła się dzieje i wzięłam to. Fajna to była przygoda, fajne były zdjęcia, poznałam fajnych ludzi i dużo podróżowałam, więc nie ma co żałować na pewno, ale teraz wiem, że warto poczekać i spełnić swoje marzenia na 100% i niczego nie poświęcać. (...) No warto było poczekać, nie poczekałam, trudno. Wnioski są wyciągnięte.