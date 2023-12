„Dom pod Dwoma Orłami. Kłamstwa Zofii”. Polacy pokochali ten serial! Teraz czas na jego filmowe rozwinięcie!

Telewizja Polska zaprasza na film pt. „Dom pod Dwoma Orłami. Kłamstwa Zofii”. Opowieść o trudnej, niemożliwej miłości Zofii Szablewskiej, repatriantki ze Wschodu i Jana Liskiego, oficera Urzędu Bezpieczeństwa, zaczyna się zaraz po II wojnie światowej we Wrocławiu. W rolach głównych zagrali Karolina Gruszka i Andrzej Konopka. Emisja w TVP1, 17 grudnia, o godz. 20:20.

O czym jest film „Dom pod Dwoma Orłami. Kłamstwa Zofii”?

To nie jest kobieta do romansów – mówi Jan Liski do przesłuchującego go ubeka, a w odpowiedzi słyszy: – Nie wierzę, jak Boga kocham, nie wierzę. Wygląda na to, Liski, że wy jesteście zakochanym idiotą. I to w kim? W jakiejś przedwojennej lafiryndzie z Kresów… Tak rozpoczyna się historia o skomplikowanej miłości opartej na kanwie wzruszających, pełnych emocji, a także tragicznych wspomnień z życia w przedwojennym Nowosiole oraz tworzącego się powojennego porządku Polski Ludowej. Czy w atmosferze kłamstwa i strachu mogło narodzić się uczucie pomiędzy oficerem UB a repatriantką z dawnych Kresów Rzeczpospolitej, która wciąż czeka na powrót męża Antoniego i syna Zbyszka, nieustannie poszukując ich przez Polski Czerwony Krzyż?

Pasjonujące historia, którą widzowie poznali już w serialowej wersji

W roku 1945 Zofia przybywa do Wrocławia. Po długiej poniewierce trafia do poniemieckiej willi – Domu pod Dwoma Orłami. Jan Liski, oficer Urzędu Bezpieczeństwa, który dostał dom z przydziału, oferuje jej pokój. Zofia nieustannie wraca wspomnieniami do rodzinnych Kresów, majątku Nowosioło oraz początku jej miłości z polskim osadnikiem — Antonim Szablewskim. Liski naraża swoją karierę, ryzykuje życiem dla Zofii, mając nadzieję, że kobieta w końcu uwierzy w to, jak bardzo ją kocha.

Pewnego dnia odnajduje jej syna, Zbyszka. Młody Szablewski jest żonaty, ma synka, mieszka w Jeleniej Górze. We dwoje jadą go odwiedzić, spotkanie z ukochanym synem kończy się jednak tragicznie, co powoduje dodatkowo katastrofalne wydarzenia.

Twórcy filmu

Film „Dom pod Dwoma Orłami. Kłamstwa Zofii” wyreżyserował Waldemar Krzystek, a wystąpili w nim m.in: Karolina Gruszka, Andrzej Konopka, Mirosław Baka, Jan Frycz, Grzegorz Małecki, Andrew Zhuravsky, Eryk Lenartowicz, Mateusz Rusin, Aleksandra Konieczna, Anna Seniuk.

