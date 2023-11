Dominika Chorosińska kiedyś i dziś. Od lat zachwyca urodą! Zobaczcie, jak się zmieniała!

Kim jest Dominika Chorosińska?

Dominika Chorosińska, z domu Figurska, urodziła się 28 grudnia 1978 roku w Elblągu. W 2001 roku ukończyła Wydział Aktorski PWST w Krakowie i jeszcze w tym samym roku znalazła zatrudnienie w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Grała tam m.in. w „Biesach” i „Królu Learze” w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego, a także „Utworze o Matce i Ojczyźnie” w reżyserii Jana Klaty.

Wybuch popularności

Przed kamerą Dominika Chorosińska po raz pierwszy pojawiła się w 1999 roku. To właśnie wtedy zagrała w filmie „Skok”, a także zaliczyła epizody w serialu „Na dobre i na złe” i filmie „Egzekutor”. Rok 2000 przyniósł małą rolę w „Nie ma zmiłuj” oraz „Enduro Bojz”. Najlepsze jednak miało dopiero nadejść; w 2001 roku Dominika Chorosińska znalazła się w obsadzie polsatowskiego serialu „Zostać miss”, którego obsada była naszpikowana prawdziwymi pięknościami. I chwyciło! Jej Zosia Padewska zdobyła sympatię widzów, więc nic dziwnego, że piękną aktorkę natychmiastowo zauważyli twórcy „M jak miłość” , którzy rok później powierzyli jej rolę Ewy Nowickiej, kochanki Krzysztofa Zduńskiego. I w przypadku tej roli już musiała mierzyć się ze skrajnymi reakcjami widzów, którzy niekoniecznie polubili nowy czarny charakter w serialu.

Życie prywatne Dominiki Chorosińskiej

Jeszcze na studiach na PWST w Krakowie Dominika Figurska poznała swojego przyszłego męża, Michała Chorosińskiego. Szybko się pobrali i chociaż ich małżeństwo zostało wystawione na wielką próbę, to przetrwali i dzisiaj są rodzicami szóstki dzieci. Jako, że oboje są aktorami, to doskonale wiedzą, jakie ryzyko łączy się z tym zawodem, co zamierzają przekazać swoim dzieciom.