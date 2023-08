Dramatyczne doniesienia o zdrowiu Sandry Kubickiej. Gwiazda TVP mówi o ryzyku nowotworu! „Wyniki cytologii wróciły złe”

Sandra Kubicka w polskim show-biznesie ma się świetnie już od długiego czasu. Modelka i celebrytka jest w związku ze znanym za sprawą zespołu Afromental jurorem w programach TVP „The Voice Kids” i „The Voice of Poland” i prowadzi kilka biznesów, w tym m.in. jest właścicielką cateringu dietetycznego. Niedawno mogła się sprawdzić jako prowadząca program „Love me or leave me”. Trudno jednak powiedzieć, by dopisała to do listy sukcesów - program nie stał się hitem.