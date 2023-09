Dzieci „Rolnik szuka żony”. Ich rodzice poznali się dzięki hitowi TVP! Poznaj wszystkie „rolnikowe” pociechy

Dzieci z „Rolnik szuka żony”. Asia i Kamil przywitali na świecie córkę

Marta Paszkin urodziła synka. To kolejny owoc miłości zrodzonej w programie „Rolnik szuka żony”

Para, która odnalazła miłość w siódmej edycji programu „Rolnik szuka żony” to Marta Paszkin i Paweł Bodzianny. Początki ich związku obserwowały miliony fanów. On - rolnik mający dość bycia singlem zgłosił się do programu, a ona odpowiedziała na jego „wizytówkę” i przyjechała do jego gospodarstwa. Fani od początku mocno im kibicowali i wróżyli i im wspólną przyszłość. Tak też się stało. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny 12 marca stanęli na ślubnym kobiercu.