Eliza Grochowiecka po 40 latach przerywa milczenie. Andrzej Rybiński wcale jej nie zdradził i nie porzucił? Tak wspomina burzliwy czas!

O Elizie Grochowieckiej i Andrzeju Rybińskim świat usłyszał za sprawą Zbigniewa Hołdysa. To on miał bowiem zasugerować wówczas 21-letniemu muzykowi, by połączył swoje siły z młodą artystką. Tym sposobem powstał zespół Andrzej i Eliza, a sami zainteresowani niedługo później zadebiutowali na IX Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, zyskując z dnia na dzień ogromną popularność i niedługo później, podbijając między innymi Czechosłowację, NRD, Bułgarię, Austrię i Belgię. Opole 06.1975. XIII Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, 25–29 czerwca 1975. Występ zespołu wokalno-instrumentalnego Andrzej i Eliza. Na zdjęciu Eliza Grochowiecka PAP/Zbigniew Wdowiński Trasy koncertowe, długie godziny razem... W takich warunkach aż dziw, gdyby między nimi nie zaiskrzyło! - Znakomicie się uzupełnialiśmy nie tylko na estradzie. Zdecydowaliśmy się razem iść przez życie i wzięliśmy ślub - wspominał Andrzej w programie Wideoteka dorosłego człowieka, przypomina serwis Pomponik.

Jednak zgodność na scenie nie szła w parze w życiu prywatnym. Po sześciu wspólnych latach zdecydowali się rozstać, a w mediach zaczęły się pojawiać doniesienia o zdradzie i porzuceniu Grochowieckiej przez Rybińskiego. Sam zainteresowany dolał oliwy do ognia. - Zakochałem się strasznie w Joli i odszedłem od Elizy - wyznał na łamach Super Expressu, mówiąc o Jolancie Szymańskiej z którą jest do dziś. - Tak, to była moja wina. Jeśli miłość można nazwać winą - mówił.

Mimo rozstania, przez jakiś czas kontynuowali współpracę - do czasu. Finalnie rozwiązano zespół. - Przyszedł rok 1981. Eliza bardzo bała się tego, co działo się w Polsce. Bała się, że wejdą Rosjanie i będzie jak niegdyś na Węgrzech. Wyjechała więc ze swym nowym partnerem do Niemiec, dostali obywatelstwo i do dziś tam mieszkają - mówił na łamach Super Expressu Rybiński.

Do stwierdzeń byłego męża i kolegi z zespołu po latach odniosła się sama Eliza Grochowiecka. W rozmowie z Paulą Rodak artystka przedstawiła nieco mniej apetyczną dla mediów wersję wydarzeń.

To było w przyjaźni, ze spokojem i ze zrozumieniem. Nie było krzyków, nie było bitew. Wiem, że sensacja się lepiej sprzedaje, ale nie było sensacji - przytacza jej słowa z wywiadu Pomponik.

Wyjaśniła, że nie doszło również do żadnej bolesnej zdrady. - Pojechaliśmy (...) z grupą Pro Contra, fajne dziewczyny, ale miały też zespół akompaniujący, gdzie grali fajne chłopaki. I tak się stało, że Andrzej sobie znalazł sympatię dla siebie, ja znalazłam sympatię dla siebie. Wspólnie zdecydowaliśmy się na rozejście - wspominała. Równie spokojnie przebiegł rozwód - jak wyznała, ona i on byli zakochani, więc tego typu kwestia pozostawała zwykłą formalnością. Sprostowała również swoje rzekome obawy i to, że to ze strachu wyjechała z kraju. - Na początku lat 80. sytuacja w Polsce pogorszyła się, nikomu nie chciało się śpiewać, bo człowiek drżał, co go spotka jutro, bo nie było pewności, jak to będzie dalej... Rodzina mojego Piotrusia, mająca niemieckie pochodzenie, postanowiła zwinąć manele i wyprowadzić się do Niemiec. A my zostaliśmy, wzięliśmy ślub i dopiero w 1988 roku wyjechaliśmy - wyjaśniała w rozmowie z Rodak.

Tak naprawdę wygoniły mnie z kraju... mrówki faraona. Jak tylko pojawiły się w moim bloku w Wilanowie, to pomyślałam: „Jeszcze tego mi brakowało”. Ja nie miałam do nich siły. Przez te mrówki wyjechałam - przyznała szczerze. Zaskoczeni?

