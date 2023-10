Wojciech Korda nie żyje. Nad muzykiem do ostatnich chwil czuwała żona Aldona Kędziora-Korda. „Gdyby nie ona, żegnalibyśmy go kilka lat temu”

W sobotę 21 października media obiegła smutna wieść o śmierci Wojciecha Kordy, założyciela zespołu Niebiesko-Czarni w wieku 79 lat. Pierwszy o odejściu artysty informował jego przyjaciel, Adam Siwiński. Muzyk w ostatnich latach życia był przykuty do łóżka, a media donosiły o przejściu nawet sześciu udarów mózgu. Pieniądze na leczenie zbierała m.in. Polska Fundacja Muzyczna.

Życie prywatne artysty w pewnym momencie stało się skomplikowane. 1 stycznia 1991 r. uczestniczył wraz z ówczesną żoną Adą Rusowicz w wypadku samochodowym, który przeżył tylko on. Małżeństwo miało dwójkę dzieci - Annę i Bartłomieja. Anna Rusowicz, dziś także uznana wokalistka, nie kryła w wywiadach żalu do ojca, który ponownie się ożenił i, jak mu zarzucała, „wybrał” jej brata, ją samą odtrącając.

Drugą żoną muzyka została Aldona Kędziora-Korda. Ślub wzięli w 1993 roku, a Korda zakończył działalność muzyczną w 2015 roku, kiedy dostał pierwszego udaru. Później przeszedł jeszcze pięć - według medialnych doniesień był w efekcie sparaliżowany, przykuty do łóżka i podłączony do respiratora, miało mu także dokuczać sztywnienie kończyn. Ulgę w cierpieniu do jego ostatnich chwil niosła mu właśnie druga żona.