Pogrzeb Wojciecha Kordy. Anna Rusowicz była nieobecna? To, co pojawiło się przy trumnie łamie serce

Wojciech Korda zmarł w sobotę 21 października media w wieku 79 lat zmarł. O śmierci założyciela zespołu Niebiesko-Czarni poinformował jego przyjaciel, Adam Siwiński. Córka muzyka Ania Rusowicz, z którą przez lata był skonfliktowany, pożegnała go w łamiących serca słowach . Muzyk w ostatnich latach życia był przykuty do łóżka, a media donosiły o przejściu nawet sześciu udarów mózgu. Pieniądze na leczenie zbierała m.in. Polska Fundacja Muzyczna.

Czuwała i pielęgnowała go do końca. „Gdyby nie ona, żegnalibyśmy go kilka lat temu”

Zwrócił się także do wdowy, która spędziła z muzykiem przeszło trzydzieści lat, ostatnie z nich poświęcając na całodobową opiekę nad Kordą. - Ostatnie twoje lata nie były łatwe. Stoczyłeś porywającą walkę o życie, o każdą minutę, dzień, rok, ale w tym wszystkim towarzyszyła twoja małżonka, Aldona. Walczyła o ciebie jak oszalała i dzięki temu przeżyłeś gwiazdy tamtych lat. Aldono, jesteś wielka - podkreślił jej zasługi Kosmala cytowany przez Plejadę za Faktem.

Mediom nie umknęła nieobecność Anny Rusowicz na ceremonii oraz wieniec z czerwonych róż, który pojawił się przy trumnie. Zdobiła go szarfa z napisem „Tato, mamo, kocham Was. Córka Ania”. Co ciekawe - jak donosi Plejada, lider Niebiesko-Czarnych spoczął w rodzinnym grobowcu u boku swojej pierwszej żony Ady Rusowicz. Jak podaje portal - była to decyzja właśnie wdowy. Miała ona stwierdzić, że będzie to „forma pojednania wokalisty z rodziną”.