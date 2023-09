Elżbieta Romanowska o zmianach w „Nasz nowy dom”. To zawoalowana szpila w byłą prowadzącą?

Elżbieta Romanowska o hejcie za NND

W najnowszym wywiadzie udzielonym serwisowi VIVA! Elżbieta Romanowska odniosła się do lawiny hejtu i całej sprawy. Poziom krytyki nowej gospodyni w sieci był bowiem porażający. Romanowska w rozmowie z Katarzyną Piątkowską zdradziła, jaki ma stosunek do krytyki w sieci. - Nikt nie lubi być wyzywany i obrażany. Ale teraz, po kilku latach, nauczyłam się takie komentarze ignorować. Staram się wykonywać moje obowiązki najlepiej, jak potrafię, a jak się komuś nie podoba, na przykład jak wyglądam, to już jego problem. Mam taki charakter, że negatywne komentarze mnie nie deprymują. Wprost przeciwnie. Mobilizują mnie do jeszcze cięższej pracy. Zrozumiałam, że interesuje mnie tylko konstruktywna krytyka - zaznaczyła. - Ignoruję opinie ludzi z internetu, którzy nawet nie mają tyle odwagi, żeby się podpisać imieniem i nazwiskiem - podkreśliła Romanowska.