„Nasz nowy dom” z Elżbietą Romanowską traci widzów. Katarzyna Dowbor w wywiadzie wbija szpilę Edwardowi Miszczakowi

W rozmowie z Izabelą Komendołowicz-Lemańską z PAP Dowbor odniosła się także do wydarzeń związanych z jej zwolnieniem z dnia na dzień z Polsatu. Nie kryła, że było to dla niej przykre i niezrozumiałe. - Myślę, że gdybym popełniła jakieś błędy, przynosiła wstyd stacji, spadałaby oglądalność, to łatwiej byłoby mi tę decyzję zrozumieć. Co innego, jak człowiek przychodzi do gotowego formatu, wykonuje swoją pracę i po jakimś czasie odchodzi. Ale ten program był częścią mojego życia, byłam w nim od początku, współtworzyłam go - wspominała. - Pamiętam pierwszy dzień, kiedy dwadzieścia razy nagrywaliśmy mój pierwszy stand-up, bo cały czas uważałam, że coś jest nie tak. Traktowałam „Nasz nowy dom” trochę jak swoje dziecko. I nagle ktoś mi je zabrał - powiedziała. Katarzyna Dowbor w rozmowie z PAP oceniła także sposób, w jaki zmuszono ją do rozstania z formatem i powitanie w nim Romanowskiej.