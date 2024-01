„Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej” przejmie Paulina Sykut-Jeżyna? Kuluary huczą od plotek, a my przypominamy, jak wyglądały kiedyś

„Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej” przejmie Paulina Sykut-Jeżyna?

Kim jest Paulina Sykut-Jeżyna

Paulina Sykut Jeżyna urodziła się 7 stycznia 1981 w Puławach. Od najmłodszych lat jedną z jej największych pasji był śpiew. W dzieciństwie występowała w chórze kościelnym, a później w Zespole Pieśni i Tańca „Powiśle”. Jako nastolatka miała okazję zostać laureatką wielu ogólnopolskich konkursów i festiwali poezji śpiewanej. W 2003 Paulina Sykut pierwszy raz zaistniała w polskiej telewizji. Wystąpiła w drugiej edycji programu muzycznego telewizji Polsat „Idolu” . Wówczas udało jej się dotrzeć do półfinałów, jednak nie zakwalifikowała się do grona finalistów, zajmując w odcinku barażowym trzecie miejsce. Występ pozwolił jej zaistnieć w świecie telewizji i przyczynił się do rozwoju kariery. W latach 2003–2012 prowadziła program Muzyczne listy w na kanele TV4, zaś od jesieni 2007 r. widzowie mogą ją oglądać jako prezenterkę pogody w telewizji Polsat. Od tego czasu, Paulina Sykut regularnie pojawia się w programach rozrywkowych Polsatu.

Kim jest Izabela Janachowska

Izabela Janachowska urodziła się 5 września 1986 w Gryfinie. Już w wieku ośmiu lat zaczęła regularne i ciężkie treningi tańca towarzyskiego i wielokrotna mistrzyni Polski w 10 tańcach reprezentowała Polskę w międzynarodowych konkursach. Ma na koncie wiele pucharów i medali, oraz wielki sukces na Mistrzostwach Świata w 2004 roku, skąd przywiozła brązowy medal. Partnerowało jej wielu wspaniałych tancerzy, takich jak: Żora Koroljow, czy Andrej Mosejcuk. Reprezentowała najwyższą klasę „S” w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. Niedługo po wystąpieniu w pierwszej edycji „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami” dla Polsatu, Janachowska ogłosiła koniec kariery tanecznej, wywołany kontuzją kolana. 28 czerwca 2014 poślubiła miłość swojego życia, przedsiębiorcę Krzysztofa Jabłońskiego. To właśnie w trakcie przygotowań do uroczystości odkryła w sobie talent i pasję do organizacji ślubów i wesel. Niedługo później postanowiła przekuć to w biznes. Pierwszy krok Izabela Janachowska postawiła w lutym 2015 roku, kiedy to założyła blog o tematyce ślubnej „Wedding Dream by Izabela Janachowska”.