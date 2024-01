„Emanet” odcinek 205. Seher ma mętlik w głowie. Nie wie, jak rozumieć słowa Yamana... [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Adalet dowiaduje się o zajściu z Borą. Jest wściekła na siostrzenicę i zakazuje jej chodzić na kurs. Neslihan zakazuje Borze do siebie dzwonić. Gdy ten pokornie się zgadza, Neslihan ogarnia przerażenie wizją rozstania z ukochanym. Nadire szykuje się do wyjazdu do chorej siostry. Ali proponuje Fratowi, żeby z nim zamieszkał. Seher ma mętlik w głowie i w sercu, nie wie, jak rozumieć słowa Yamana i zmianę, jaka w nim zaszła. Yaman czeka na detektywa w umówionym miejscu, jednak ludzie İkbal skutecznie uniemożliwiają spotkanie. Ciężko ranny detektyw ucieka.