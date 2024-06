„Emanet” odcinek 304. Yaman wie, że musi zdobyć niepodważalne dowody, aby Seher uwierzyła w jego niewinność! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Kiedy Seher i Yaman się pogodzą i czy Zuhal im przeszkodzi? Oto, co się wydarzy

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ziya wraca ze szpitala wcześniej i słyszy kłótnię Seher i Yamana. Ze słów dziewczyny dowiaduje się, że Yaman wziął na siebie śmierć Kevser. Seher jest wściekła. W gniewie wysyła Fratowi zdjęcia obciążające Yamana. Tymczasem Ziya ma prawie pewność, że to nie on jest winny śmierci siostry Seher, tylko Ikbal. Yaman wie jednak, że musi zdobyć niepodważalne dowody, aby Seher uwierzyła w jego niewinność. Prosi Zuhal, by przekazała mu rzeczy Ikbal. Dziewczyna jednak kłamie, że wszystko zniszczyła. Ali ustala, że Yasemin jest zaginioną siostrą komisarz Duygu.

