„Emanet” odcinek 74. Seher i Ali dadzą do wiwatu. Jedno ściągnie policję, drugie przerwie zaręczyny! [STRESZCZENIE ODCINKA] Magdalena Bohdanowicz

Co się wydarzy w 74. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Oj, wiele! Seher, nieświadoma decyzji podjętej przez Yamana sprowadza do rezydencji policję. Tymczasem w domu Alego trwają zaręczyny, które komisarz niespodziewanie przerywa! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w kolejnym odcinku serialu „Emanet”.