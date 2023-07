„Emanet” odcinek 75. Yaman wyjdzie z aresztu! Seher otrzyma wieści, od których aż łza się zakręci w oku [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 74. w czwartek, 20.07.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

„Dziedzictwo” odcinek 75.

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Begüm po raz kolejny postanawia pozbyć się Kiraz. Yusuf wraca do domu dziecka. Wręcza kolegom prezenty, dzięki czemu tym razem zostaje przez nich zaakceptowany. Seher wycofuje skargę i Ali jest zmuszony wypuścić Yamana z aresztu. Seher wyjaśnia motywy swojego działania i przeprasza Yamana. Kiraz w końcu udaje się porozmawiać z Alim, ale znów dochodzi do nieporozumienia. Seher zostaje wezwana przez dyrektorkę domu dziecka i dowiaduje się, że otrzymała wyłączne prawo do opieki nad Yusufem.

