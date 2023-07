„Emanet” odcinek 77. Seher i Yusuf trafiają pod dach Alego. Opętany złością Yaman chce siłą odebrać swojego bratanka! [STRESZCZENIE ODCINKA] Magdalena Bohdanowicz

Co się wydarzy w 77. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Z pomocą İkbal Frat uwalnia Seher i razem z Alim jadą odebrać Yusufa, a następnie - do domu komisarza. Yaman traci panowanie nad sobą na wieść, że Seher udało się odejść z Yusufem. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w kolejnym odcinku serialu „Emanet”.