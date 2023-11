Ewa Błaszczyk kiedyś i dziś. Tak się zmieniała! Zobacz wyjątkowe zdjęcia! Dziś jest kojarzona z walką o córkę i osoby w śpiączce, a kiedyś?

Ewa Błaszczyk-Janczarska to urodzona 15 października 1955 roku w Warszawie polska aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka, działaczka społeczna i charytatywna. Dziś jest kojarzona przede wszystkim z Klinika Neurorehabilitacyjną „Budzik” przy Centrum Zdrowia Dziecka, będącej pierwszą w Polsce kliniką dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. Jej powołanie było celem fundacji „Akogo?”, działającą na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji po ciężkich urazach neurologicznych, którą założyła wraz z księdzem Wojciechem Drozdowiczem w 2002 roku.

Jednak wyjątkowa klinika, do której stworzenia impuls dała jej prywatna tragedia, to jej jeden z licznych sukcesów. W młodości Błaszczyk przez kilka lat trenowała pływanie, zdobyła m.in. wicemistrzostwo Polski juniorów w konkurencji 200 m stylem grzbietowym. Ma także na koncie bogatą filmografię - ma na koncie ponad 50 ról w filmach i serialach! Ta liczba znacznie się zwiększa, jeżeli weźmiemy pod uwagę jej wszystkie kreacje na teatralnych deskach. Grywała m.in. w Teatrze Małym (m.in. jako Julia w sztuce Romeo i Julia w 1980 roku), Teatrze Powszechnym i Ateneum (m.in. jako Polly w Operze za trzy grosze na początku lat 80.) oraz w Teatrze na Woli i w Teatrze Wielkim w Poznaniu, gdzie w 1978 roku wcieliła się w główną rolę w oratorium Joanna d’Arc na stosie w reżyserii Ryszarda Peryta.

Błaszczyk brała także udział w przeglądach piosenki aktorskiej we Wrocławiu i występowała w Kabarecie pod Egidą - wówczas zagrała swoje pierwsze recitale z piosenkami Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty i Jacka Janczarskiego. Jej talent nie umknął ani widzom, ani krytykom: gdy w 1981 roku zaczęła występować w roli komunistki Zoi w serialu „Dom”, zyskała dużą rozpoznawalność wśród telewidzów, a za rolę Klary w filmie Wiesława Saniewskiego „Nadzór” (1985) otrzymała Brązowe Lwy Gdańskie na 10. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Największą popularność zyskała za sprawą roli Kasi Pióreckiej w serialu „Zmiennicy” (1986), za którą to zresztą odebrała Wiktora dla najpopularniejszej aktorki Telewizji Polskiej. Wydała również kilka albumów.

Życie prywatne Ewy Błaszczyk

Sukcesy w życiu zawodowym nie szły w parze z szczęściem w życiu prywatnym. Aktorka przez pewien czas była związana z reżyserem Jackiem Bromskim, ale ta relacja nie przetrwała próby czasu. Na ślubnym kobiercu stanęła dopiero 13 grudnia 1986 roku, by poślubić pisarza i dramaturga Jacka Janczarskiego. 2 stycznia 1994 r. urodziły im się córki-bliźniaczki, Marianna i Aleksandra. Niestety - zaledwie sześć lat później doszło do tragedii, która wciąż trwa. 11 maja 2000 roku córka aktorki, Aleksandra, wskutek zakrztuszenia się tabletką straciła przytomność i od tamtej pory pozostaje w śpiączce. U dziewczynki zdiagnozowano stan wegetatywny i spastyczny niedowład czterokończynowy. Dramat stał się fundamentem dla działań Błaszczyk, która swój smutek przekuła w działanie i powołała do życia słynną dziś klinikę Budzik.