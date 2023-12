Ewa Jakubiec jedną z faworytek Miss Earth 2023! Piękna Miss Polonia sięgnie po tytuł i koronę? Krzysztof Połaski

Ewa Jakubiec, aktualna Miss Polonia 2023 już 22 grudnia weźmie udział w wielkim finale konkursu Miss Earth w Wietnamie. To trzeci co do wielkości i prestiżu międzynarodowy konkurs piękności, promujący ochronę środowiska i postawy proekologiczne. Piękna Polka jest jedną z faworytek do głównego tytułu! Zobaczcie jak prezentuje się podczas przygotowań do finału!