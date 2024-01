„Farma 3” odcinek 17. Wielki powrót „Rudej”! Kolejny farmer wyleciał z programu!

Twarde rządy Amandy na farmie trwają w najlepsze. Farmerka tygodnia od teraz codziennie wybiera sobie nowego zastępcę. Tym razem wybór padł na Martę. Jednocześnie grono sojuszników Amandy mocno się uszczupliło więc robi ona wszystko, aby przekonać do siebie Annie, która dopiero co pojawiła się w programie. W tym celu zarządziła, aby nowa farmerka póki co się nie przemęczała i nie robiła na farmie... kompletnie niczego poza obserwowaniem pracy innych.

Odejście Piotra mocno dotknęło zarówno Seweryna jak i resztę farmerów (poza Amandą oczywiście), którzy nie kryli się z tym, że po tym, jak Amanda nominowała Piotrka do pojedynku, zrobią wszystko, by się na niej zemścić. Szczególnie mocno o Amandę martwiła się starająca się zachować neutralność Margaret. Obawiała się, że może ona nie znieść psychicznie zachowania rządnych zemsty farmerów. Jednocześnie Martę coraz mocniej irytowała osoba Mateusza, która coraz głośniej obnosiła się z tym, że to on powinien być nominowany do kolejnego pojedynku.