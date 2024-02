„Farma 3” odcinek 31. Pierwsi finaliści są już znani? Widzowie w to nie uwierzą!

„Farma 3” odcinek 31 - co się wydarzyło?

Wraz z początkiem kolejnego tygodnia na farmie, Marcin nieoczekiwanie stwierdził, że nie jest tak blisko z Renią, jak mogło by się na początku wydawać. Jednocześnie przyznał, że teraz najwięcej wsparcia zaczął otrzymywać od swojego największego wroga... czyli Amandy. Zaczął się nawet zastanawiać się nad sojuszem z osobą, która wyrzuciła z programu praktycznie wszystkie bliskie mu osoby. Marcin nie krył podziwu nad tym, jak Amanda rozegrała kwestie nominacji i głosowań z zeszłego tygodnia i rozmyślał nad tym, że razem w duecie mogliby zajść naprawdę daleko... Może nawet aż do finału?

Z kolei Margo ma spory żal do Renaty o to, że ta oddała na nią głos w zeszłym tygodniu. Renia tłumaczyła się tym, że obiecała to Marcinowi i Sewerynowi i musiała tak postąpić.