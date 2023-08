Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji: Przebój Lata Radia Zet i Polsatu. Zobacz zdjęcia! Margaret, Blanka Stajkow i Dawid Kwiatkowski

„Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem”. Słusznie i naukowo, można powiedzieć. To kultowe zdanie z „Rejsu” idealnie wpisuje się w sobotni wieczór, podczas którego Kadzielnia przemieniła się w rozrywkową stolicę Polski. Echem niosły się piosenki nie tylko znane, ale wręcz bijące rekordy słuchalności. Co więcej, nie tylko zaprezentowane melodie wpadły słuchaczom w ucho, a również słowa, które śpiewał, wypełniony po brzegi, amfiteatr.

Ostatni weekend sierpnia to czas, na który mimo kończących się wakacji, czekało wielu miłośników muzyki. Publiczność, jak co roku, wybrała przebój lata Radia Zet i Polsatu. Niekwestionowaną gwiazdą wieczoru była Loreen, dwukrotna laureatka Konkursu Piosenki Eurowizji. W 2012 roku wygrała piosenką „Euphoria”, a w 2023 triumfowała utworem „_Tattoo_”. Obok szwedzkiej wokalistki o marokańskich korzeniach, na scenie Kadzielni zaśpiewała zjawiskowa Alessandra, która również oczarowała publiczność w konkursie Eurowizji 2023 piosenką „_Queen of Kings_”. Piosenkarka odebrała w Polsce platynową płytę za swój singiel! Wśród zagranicznych wykonawców, których przeboje zna cały świat w amfiteatrze wystąpił również Alvaro Soler. Utwory, które skradły serca słuchaczy „_Sofia_”, „_Muero_” czy „_La Cintura_” błyskawicznie trafiły na listę hitów Radia Zet. Z kolei amerykański piosenkarz i autor tekstów Ray Dalton, pięciokrotnie nominowany i dwukrotnie wyróżniony nagrodą Grammy rozgrzał publiczność hitem „_Do it again_”. Nie mogło zabraknąć również Nea, która swoim spokojnym, akustycznym utworem „_Some say_” także przebojem wdarła się na czołówki list przebojów.