Festiwal See Bloggers 2024. Zobacz zdjęcia! Rinke Rooyens i Joanna Przetakiewicz, Krzysztof i Joanna Ibiszowie, Szatany, Iga Krefft i inni Redakcja Telemagazyn

Trwa wielkie święto polskich influencerów i internetowych twórców - Festiwal See Bloggers 2024. Wśród gości nie zabrakło znanych osobistości, ale patrząc po zdjęciach, można by uznać, że to albo parada zakochanych par, albo psia wystawa. Zobaczcie zdjęcia!