Trooping the Colour 2024. Księżna Kate pokazała się pierwszy raz od miesięcy! Zobacz zdjęcia! Żona księcia Williama wygląda olśniewająco!

Trooping the Colour to święto obchodzone w Wielkiej Brytanii w czerwcu. Obchodzone są wówczas państwowo urodziny monarchy - nawet jeśli władca urodził się w innym miesiącu. Parada wojskowa organizowana z okazji urodzin brytyjskiego monarchy po raz pierwszy odbyła w XVI w. Uroczystości transmituje na żywo telewizja BBC i relacjonują media na całym świecie. Tegoroczne obchody Trooping the Colour są wyjątkowe głównie za sprawą księżnej Kate, żony księcia Williama.