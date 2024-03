Wieść, że księżna Kate ma nowotwór zmroziła świat. Kate Middleton od lat zachwyca nienagannymi manierami, klasą i wyczuciem stylu

Księżna Kate ma nowotwór - w piątek świat wstrzymał oddech i przecierał oczy niedowierzając w to, co widzi. Mowa oczywiście o oświadczeniu Kate Middleton, księżnej Walii i żony następcy brytyjskiego tronu, księcia Williama. Kobieta, która zdobyła serce księcia i milionów na całym świecie od dekad zachwycała nienagannymi manierami, niezwykłym wyczuciem stylu i podejściem do ludzi. Zobacz!

Katarzyna, księżna Walii - co o niej wiemy

Niegdyś po prostu Kate Middleton, dziś - Katarzyna, księżna Walii (ang. Catherine, Princess of Wales - przyp. red.) to urodzona 9 stycznia 1982 r. w Reading członkini brytyjskiej rodziny królewskiej, do której dołączyła wychodząc za mąż za Wilhelma, księcia Walii, następcy brytyjskiego tronu, opinii publicznej szerzej znanego jako William. Tytuł księżnej Walii dzierży od 9 września 2022 roku. Wraz z Williamem wychowuje trójkę dzieci: George'a, Charlotte i Louisa, którzy zajmują kolejno drugie, trzecie i czwarte miejsce w linii sukcesji do brytyjskiego tronu. Kate jest najstarszą z trójki dzieci Carole Middleton (z domu Goldsmith, ur. 1955 r.) i Michaela Francisa Middletona (ur. 1949 r.). Rodzice Middleton poznali się, pracując wspólnie w sektorze usług lotniczych: matka była stewardesą, a ojciec – dyspozytorem lotów w British Airways, co miało prowokować żarty kierowane do niej w młodości. Ona sama ma dwoje młodszego rodzeństwa: siostrę Philippę (ur. 6 września 1983 r.) i brata Jamesa Williama (ur. 15 kwietnia 1987 r.). James na wieści o chorobie siostry opublikował ich wspólne zdjęcie z młodości, dodając:

Przez lata wspięliśmy się na wiele gór. Jako rodzina wespniemy się także i na tę

Rozwiń

Księżna Kate swojego przyszłego męża poznała w 2001 roku podczas studiów na Uniwersytecie St. Andrews. Początkowo łączyła ich tylko przyjaźń - parą zostali dopiero w 2003 roku. Prasa dowiedziała się o tym rok później, nie dając jej przez kolejne lata wytchnienia i nadając przydomek Waity Katie (w wolnym tłumaczeniu z ang. Czekająca Kasia - przyp. red.). Przylgnął do niej ze względu na cierpliwe oczekiwanie na oświadczyny. Owe nastąpiły dopiero w październiku 2010 r., podczas wycieczki do Kenii; gdy wrócili, na palcu przyszłej księżnej błyszczał 12-karatowy owalny szafir cejloński osadzony w 18-karatowym białym złocie i otoczony 14 diamentami, należący wcześniej do matki księcia, Diany.

Ślub dekady, jak okrzyknięto ceremonię której telewizyjną i internetową relację na żywo z wydarzenia śledziły ok. 3 mld ludzi na świecie, miał miejsce 29 kwietnia 2011 r. w opactwie westminsterskim - o godz. 12:20 Kate i William oficjalnie zostali małżeństwem. Na ślub zostało zaproszonych 1900 gości - w uroczystości wzięli udział, oprócz członków rodziny królewskiej, także politycy oraz celebryci i sportowcy. Wśród gości bawił się m.in. Elton John, Victoria i David Beckhamowie, Guy Richie, czy Rowan Atkinson. Aby wszyscy mogli celebrować, dzień ślubu był dniem wolnym od pracy w Wielkiej Brytanii. Po ceremonii ślubnej nowożeńcy udali się na uroczyste przyjęcie u królowej Elżbiety II i pojawili się wspólnie na balkonie pałacu Buckingham, wywołując falę entuzjazmu wśród zebranych.

Księżna Kate ma nowotwór

W ostatnich miesiącach tematem numer jeden była Kate i jej stan zdrowia po tym, jak Pałac Buckingham ogłosił, iż Kate będzie niedostępna dla opinii publicznej i zawiesi wykonywanie swoich obowiązków na czas rekonwalescencji po zaplanowanej operacji. Wstępnie podano, że wróci do obowiązków w okolicy świąt Wielkanocy. Jej zniknięcie okazało się jednak wodą na młyn dla teorii spiskowych, jakie zaczęły się szerzyć w sieci. Internauci spekulowali, że Pałac nie podaje całej prawdy i zataja przed opinią publiczną prawdziwy stan zdrowia księżnej. Nie brakowało teorii, że jej zniknięcie to efekt rzekomej zdrady Williama, która miała się nawet skończyć ciążą kochanki, na którą wskazywano byłą modelkę i żonę markiza Cholmondeley, Rose Hanbury.

Postawiona w pewnym sensie pod ścianą Kate musiała w końcu przerwać milczenie. Wówczas okazało się, że najbliżej prawdy byli ci, którzy spekulowali, że zniknięcie księżnej jest efektem problemów ze zdrowiem. Na opublikowanym w piątek przez Pałac Kensington filmie księżna wyznała, że podczas zabiegów związanych z operacją, wykryto u niej nowotwór, a ona podjęła już leczenie - chemioterapię. Nie sprecyzowała, o jaki nowotwór chodzi i wyznała, że o diagnozie dowiedziała się po styczniowej operacji brzucha.

Rozwiń

Kate Middleton - ikona stylu

Wieści o chorobie Kate odbiły się szerokim echem i zasmuciły fanów żony księcia Williama. Niemalże odkąd pojawiła się u boku Williama, cieszy się ogromną rzeszą fanów, a kobiety inspirują się jej stylem, uczesaniem i wskazują jako wzór do naśladowania w życiu codziennym. Sama księżna wielokrotnie zachwycała nie tylko strojami, ale również praktycznym podejściem do mody, dowodząc, że to żaden wstyd pojawić się dwukrotnie (lub więcej) w tej samej kreacji. Middleton z powodzeniem również przyjęła i stosuje zasadę, którą kierowała się królowa Elżbieta II - nigdy nie narzekaj i nigdy się nie tłumacz (ang. ever complain, never explain - przyp. red.). Niestety - zamieszanie wokół jej osoby, jakie wywołało jej zniknięcie wymagało zmiany strategii.

Zobaczcie zdjęcia z Kate Middleton! Lubicie styl księżnej?

Nie zapomnijcie oddać głosu w naszej sondzie!

Trwa głosowanie... Lubisz księżną Walii, Kate? NIE NIE OBCHODZI MNIE TAK

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź TeleMagazyn.pl codziennie. Obserwuj TeleMagazyn.pl

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!