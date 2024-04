Małgorzata Rozenek bryluje z najstarszym synem na salonach. 18-letni Stanisław wyrósł na niezłego przystojniaka!

Małgorzata Rozenek bryluje z najstarszym synem na salonach!

ZOBACZ, JAK DZIŚ WYGLĄDA STANISŁAW ROZENEK

Małgorzata Rozenek to postać, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Celebrytka już od wielu lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich gwiazd. Małgorzata Rozenek regularnie gości w kolejnych to programach telewizji TVN, a także na salonach, gdzie nierzadko towarzyszą jej najbliżsi. Ostatnio Małgorzata Rozenek postanowiła udać się na uroczyste otwarcie Wystawy Wielkiej Aukcji Charytatywnej Omenaa Art Foundation. Tym razem oprócz ukochanego Radosława Majdana towarzyszył jej ktoś jeszcze...

Mowa tu o najstarszym synu Małgorzaty Rozenek - Stanisławie- który jest owocem miłości jej i Jacka Rozenka. Pierworodny Małgorzaty i Jacka Rozenków pojawił się na świecie 4 czerwca 2006 roku, co oznacza, że lada chwila stuknie mu 18-lat. Stanisław podobnie jaka jego młodszy o 4 lata brat Tadeusz już od maleńkości był oswajany przez mamę ze światem show-biznesu. Regularnie gościł w jej mediach społecznościowych, a także licznych sesjach zdjęciowych. Mimo to, jego obecność u boku sławnej mamy na salonach to niemała sensacja!