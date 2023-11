Tak wyglądała księżna Diana jako dziecko i nastolatka. Zobacz unikalne zdjęcia królowej ludzkich serc

Królowa ludzkich serc - to hasło na całym świecie dla każdego jest synonimem księżnej Diany. Była kochana przez miliony ludzi na świecie, a jej śmierć wstrząsnęła nie tylko brytyjską rodziną królewską. Za życia bywała już określona mianem najchętniej i najczęściej fotografowanej kobiety świata. Jak wyglądała na długo przed, jeszcze jako dziecko? Mamy zdjęcia!

Lady Di, królowa ludzkich serc, księżna Walii - to wszystko tytuły, które nosiła księżna Diana Spencer, była żona dzisiejszego króla Wielkiej Brytanii. Jej tragiczna śmierć wstrząsnęła nie tylko brytyjską rodziną królewską, ale milionami, jak nie miliardami, ludzi.

Ślub Diany i Karola

Za życia była określana mianem najchętniej fotografowanej kobiety świata - i nie było w tym ani krzty przesady. Swoiste szaleństwo zaczęło się jeszcze zanim została żoną księcia Karola. Dziś król, a wówczas książę, 6 lutego 1981 oświadczył się Dianie, co zaakceptowała królowa Elżbieta II i zaczęły się przygotowania do ślubu który odbył się 29 lipca 1981 roku. Dość wspomnieć, że transmisję z ceremonii obejrzało przeszło miliard ludzi, zaś jej suknia wykonana z jedwabnej tafty ozdobionej 10 tysiącami pereł, tren o długości niemal 8 metrów i jeszcze dłuższy tiulowy welon oraz oryginalna koronka z sukni królowej Marii, przeszły do historii. Historii, która jest ochoczo eksploatowana przez mainstream - relacja, rozwód, tragiczny wypadek który miał miejsce 31 sierpnia 1997 roku o godz. 0:24 w Paryżu - wszystko to jest częścią ostatnich sezonów hitu Netflix, serialu „The Crown”.

Dzieciństwo i młodość Diany Spencer

Zanim Diana została księżną Walii, a w jej twarz były wycelowane niemalże wszystkie obiektywy jakie znajdowały się w pobliżu, była panną Spencer. Urodziła się 1 lipca 1961 o godz. 19:45 (czasu letniego) w Park House, domu graniczącym z terenami należącymi do królewskiej posiadłości Sandringham House w hrabstwie Norfolk w Wielkiej Brytanii. Ojcem przyszłej królowej ludzkich serc był ówczesny wicehrabia Althorp Edward John Spencer, a matką – ówczesna hrabina Althorp Frances, córka 4. barona Fermoy i Ruth, baronowej Fermoy.

Warto wspomnieć, że same narodziny dziewczynki nie wywołały radości - oczekiwano męskiego potomka, który mógłby w przyszłości odziedziczyć godności hrabiowskie. Małżeństwo Spencerów miało już bowiem dwie córki, (Elizabeth) Sarah (ur. 19 marca 1955) i (Cynthię) Jane (ur. 11 lutego 1957), a jedyny chłopczyk - John - zmarł 10 godzin po narodzinach (12 stycznia 1960 roku). Dopiero kilka lat później marzenia pary się ziściły - do Diany i jej sióstr 20 maja 1964 roku dołączył Charles. To właśnie on był najbliższy pannie Spencer. Niestety - dzieciństwo Diany i reszty jej rodzeństwa nie było łatwe. Ich rodzice często się kłócili, by w końcu w 1969 roku się rozwieść. Formalność poprzedziła walka o pociechy, nad którymi opiekę przejął finalnie ojciec.

Trudno jednak określić to mianem opieki czułej - nad Dianą i jej bratem czuwały opiekunki, które często się zmieniały. Owa rotacyjność nie miała dobrego wpływu na kilkuletnie brzdące - mała Diana miała jedną z opiekunek zamknąć w łazience i wyrzucić jej bieliznę przez okno. Jednak gdy John Spencer zatrudnił Mary Clarke, wszystko się zmieniło z prostego powodu - kobieta po prostu zdołała się z maluchami zaprzyjaźnić. Nakłoniła także gospodarza domu do częstszego spędzania czasu z nimi, w tym wspólnego jadania lunchu.

Jak wieść niesie, Diana orłem z nauki nie była. Przyszła księżna uczęszczała do szkoły dziennej w Sielfield, stanowiącej wstęp do edukacji właściwej, którą to rozpoczęła w Riddlesworth Hall Preparatory School w hrabstwie Norfolk, ale jej oceny pozostawiały wiele do życzenia. Nie martwiło to jej rodziców - dziewczyna miała dobrze wyjść za mąż, a nie robić karierę naukową. Pod koniec 1977 roku została przedstawiona Karolowi, księciu Walii. Resztę historii znamy wszyscy, podobnie jak niemalże każdy człowiek jest w stanie rozpoznać twarz dorosłej Diany.

Jak Diana Spencer wyglądała jako dziecko i jako nastolatka? Zobaczcie unikalne zdjęcia, które publikujemy w galerii poniżej!

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl