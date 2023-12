Wiesław Dymny był wielką miłością Anny Dymnej. „Miał charakter wolnego ptaka, a wtedy nie było gdzie latać”

Trudne, gdy pił. Ale czasem myślę, że ja na jego miejscu być może też bym nie wytrzymała. Artyście o jego wrażliwości trudno było przetrwać. Musiał oblec się w jakąś skorupę, opancerzyć, żeby przejść przez ogień tamtych czasów i aby go nie spaliło od razu. Miał charakter wolnego ptaka, a wtedy nie było gdzie latać. Życie z nim było ciągłym balansowaniem nad przepaścią.

W oczach Dymnej współtwórca Piwnicy pod Baranami jest nie jest awanturnikiem, tylko... „do bólu uczciwym człowiekiem”.

Niektórzy ludzie, znający go tylko z wierzchu, mówili, że to dziki bandyta… no bo on do nich czasem wychodził już najeżony. Ale w środku był wrażliwym, delikatnym chłopcem - wspominała w wywiadzie. - Nie spotkałam już nigdy więcej takiego człowieka. I czasem się zastanawiam, czy gdybym teraz go poznała, to czy bym potrafiła z nim być. Nie mam już tyle sił, co wtedy. Ale życie z Dymnym było fascynujące - dodała w tej samej rozmowie.