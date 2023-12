Lekarze nie dawali mu szans na przeżycie. Anna Dymna pomogła mu odmienić los!

Był trzykrotnie reanimowany

Gościem jednego z odcinków programu „Anna Dymna – Spotkajmy się” był Kamil Stawiarz, który urodził się jako wcześniak. Lekarze musieli podjąć trudną decyzję o cesarskim cięciu w związku z wykryciem u jego mamy guza na przysadce mózgowej. Groziła jej utrata wzroku. Na szczęście operacja przebiegła bez komplikacji i po kilku dniach kobieta mogła opuścić szpital. Niestety jej syn nie miał tyle szczęścia. Kamil miał niewykształcone płuca i przez kolejnych 11 miesięcy podłączony był do respiratora. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu walczyli o jego życie. Do drugiego roku życia oddychał za pomocą tracheostomii. Malo kto dawał mu szanse na przeżycie. Lekarze przewidywali, że nie będzie chodził, ani nie będzie mógł samodzielnie jeść. Jednak ani on, ani jego rodzice nigdy się nie poddali. Gdy otrzymali zgodę od specjalistów zabrali syna do domu. Kamil nie dość, że przeżył, to chodzi, mówi, a nawet ukończył szkoły i został ektromechanikiem.