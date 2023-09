„Znachor" obsada po latach. Jak zmienili się aktorzy kultowego filmu Jerzego Hoffmana? Tomasz Stockinger, Anna Dymna, Artur Barciś i inni

"Znachor" - kultowy film Jerzego Hoffmana

W Polsce chyba nie ma osoby, która choć raz nie miałaby okazji obejrzeć "Znachora". Film w reżyserii Jerzego Hoffmana, który swoją premierę miał w 1982 roku, do dziś cieszy się wśród Polaków ogromną popularnością. Zwłaszcza w dniu Wszystkich Świętych, kiedy to widzowie z sentymentem zasiadają przed telewizorami, aby jeszcze zobaczyć historię Profesora Rafała Wilczura, który po utracie pamięci stara się na nowo odnaleźć w otaczającej go rzeczywistości.