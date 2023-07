Teresa Tuszyńska mogła powtórzyć sukces Poli Negri. Nałóg sprawił, że stoczyła się na samo dno Redakcja Telemagazyn

Teresa Tuszyńska była niesamowicie piękną i utalentowaną aktorką. Wszyscy wróżyli jej międzynarodową karierę na miarę Poli Negri. Niestety życie Teresy Tuszyńskiej potoczyło się tragicznie. Gwiazda filmu „Do widzenia, do jutra” zatraciła się w nałogu i nie znalazła w sobie siły do walki. Co stało się z Teresą Tuszyńską?