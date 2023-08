Franciszek Przybylski przed laty grał Łukasza w „M jak miłość”. Dzisiaj ma 30 lat i całkowicie się zmienił! Czym się zajmuje?

Franciszek Przybylski urodził się 5 sierpnia 1993 roku i niejako był skazany na artystyczny świat. Trudno, żeby było inaczej, bowiem jego mamą jest ceniona reżyserka teatralna, Agnieszka Glińska, natomiast ojcem jest aktor i lektor Filip Przybylski.

Rola Łukasza Mostowiaka, syna Marty, była dla Franciszka Przybylskiego pierwszym tak dużym doświadczeniem przed kamerą. Pojawił się na planie jako 7-latek, a schodził z niego mając lat 13. W czerwcu Franciszek Przybylski napisał kilka słów o blaskach i cieniach, jakie wiązały się z pracą na planie „M jak miłość”. W jego wpisie czytamy m.in.:

Przez 6 lat mojego dzieciństwa, bo od 7go do 13go roku życia, „M jak Miłość” towarzyszyło mi dzień w dzień. Bycie przed kamerą, ale i w centrum uwagi sprawiało mi wielką przyjemność. Jest dla dziecka bardzo krzywdzące kiedy wmawia mu się, że jego potrzeba uwagi to jego chęć lub potrzeba bycia lepszym od kogoś innego. Inne dzieci mi zazdrościły lub twierdziły, że myślę, że jestem lepszy od nich bo gram w serialu. Nie myślałem tak. Ale ponieważ one i ich rodzice często tak myśleli i to mówili to ja sam zacząłem wierzyć w to, że tak jest. Czułem się winny temu, że ktoś czuje i myśli, że jest ode mnie „gorszy”. Wyparłem przez to coś co mnie ukształtowało i było gigantyczną częścią mojego dzieciństwa. Lata terapii i leczenia pozwalają mi powiedzieć głośno: „Moja chęć bycia super nie oznacza mojej chęci bycia lepszym od Ciebie.” Lubię to, że w oczach wielu ludzi wciąż jestem tamtym dzieckiem. Że pozostałem i pozostanę tamtym dzieckiem na zawsze bo w świecie „Mki” już zawszę będę „tym dzieciakiem”. Jest w tym coś wieloznacznego. Zaczynam doceniać i pielęgnować w sobie to, że na wiele rzeczy wciąż patrzę dziecięcym spojrzeniem. Nie chcę, nie lubię i mam dosyć udawania, że wszystko wiem albo, że wszystko rozumiem.