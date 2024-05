Gary Oldman bryluje z piątą żoną na festiwalu w Cannes! Ładna z nich para?

Gary Oldman bryluje z piątą żoną na czerwonym dywanie w Cannes

Jedno z najważniejszych filmowych wydarzeń tego roku trwa w najlepsze. Mija już kolejny dzień od otwarcia 77. Festiwalu Filmowego w Cannes, który jak co roku przyciąga nad Lazurowe Wybrzeże największe gwiazdy światowego kina. Francuska impreza to nie tylko wielkie wydarzenie kulturalne, ale i modowe. Tyle samo co o kolejnych filmowych premierach, mówi się o kreacjach gwiazd, które te z dumą prezentują na czerwonym dywanie.

W tym roku w Cannes, jak w żadnym innym, obowiązują surowe restrykcje modowe. Jak informuje portal i.pl, podczas tegorocznej edycji festiwalu, gwiazdy muszą przestrzegać rygorystycznego regulaminu imprezy, który... m.in. nakazuje paniom chodzenia po czerwonym dywanie w butach na wysokim obcasie (płaska podeszwa jest niedopuszczalna), a także zakazuje robienia sobie selfie, bowiem - według dyrektora festiwalu, Thierry'ego Fremauxa - ma co spowalniać ruch na czerwonym dywanie.