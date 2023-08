„Gliniarze”. Serialowa Natalia zdradziła sekrety swojej urody! Nie uwierzycie, kto odpowiada za makijaż Eweliny Ruckgaber!

Oczywiście, w moim życiu bywają dni, w których się nie maluję, ale wtedy bez ciemnych okularów nie wyjdę z domu. Bardzo dużą wagę przywiązuję do make upu. Zawsze na wszelkiego rodzaju wyjściach chcę dobrze wyglądać. Maluję się sama i ciekawostką jest to, że na planie serialu "Gliniarze" także ja to robię. Nie daję się ludziom malować. Mam do siebie największe zaufanie. Pracuję w telewizji od dziewiątego roku życia, więc od najmłodszych lat obserwowałam, jak makeupistki to robią. Tak się jakoś nauczyłam, że stałam się w tym samodzielna. Jedyny wyjątek jest wtedy, gdy mam sesję zdjęciową - zdradziła Ewelina Ruckgaber.