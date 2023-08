„Detektywi”. Tak dziś wyglądają Anna Potaczek i Maciej Dębosz z „W11 - Wydział śledczy”! Powrócą w nowym serialu TVN!

Legendarni „Detektywi” powracają!

„Detektywi” - nowy sezon już od 4 września, o 16:50 w TVN!

TVN postanowił po 11 latach wznowić emisję serialu „Detektywi”! W produkcji pojawią się znane twarze, w tym Anna Potaczek i Maciej Dębosz z bliźniaczej produkcji „W11 - wydział śledczy”. O czym opowiadał serial „Detektywi”? Był to jeden z pierwszych, polskich seriali paradokumentalnych z gatunku docu-crime, emitowany w latach 2005–2012. Był on siostrzaną produkcją „W11”. To właśnie tam, parę komisarzy grali Anna Potaczek i Maciej Dębosz. Jak opowiedziała Potaczek w rozmowie z portalem wirtualnemedia: