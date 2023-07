„Gliniarze”. Tak kiedyś wyglądali głowni bohaterowie serialu. Ależ oni się zmienili! Pamiętacie pierwsze odcinki?

„Gliniarze” już od 7 lat są serialowym hitem Polsatu

„Gliniarze” są dziś jednym z najpopularniejszych seriali paradokumentalnych w Polsce. Emisji produkcji opowiadającej o przygodach dzielnych warszawskich policjantów, rozpoczęła się 29 sierpnia 2016 na antenie Polsatu i trwa nieprzerwanie aż do dziś. Dzięki sukcesowi „Gliniarzy”, nieznani szerszej opinii publicznej aktorzy wcielający się w rolę głównych bohaterów, nagle stali się niezwykle rozpoznawalni i zdobyli status telewizyjnych gwiazd. Warto tutaj wspomnieć chociażby o Piotrze Mrozie, zwycięzcy 12. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” czy Ewelinie Ruckgaber, której wokalne popisy mogliśmy swego czasu oglądać w programie „Twoja twarz brzmi znajomo”.