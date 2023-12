Gwiazda „Sanatorium miłości” ma luksusowy hotel. Ewa Sitarz prowadzi go już od 23 lat!

Kim jest Ewa Sitarz z „Sanatorium miłości 5”?

W 5. edycji „Sanatorium miłości” nie brakowało charyzmatycznych i przebojowych uczestników. Jedną z kuracjuszek, które szukały miłości w Busku Zdroju była Ewa Sitarz. Pochodząca z Tarnowskich Gór 63-latka zrobiła ogromne wrażenie na telewidzach jednak niestety nie znalazła miłości. Cały czas o jej względy zabiegał Józef, ale kobieta zaoferowała mu jedynie przyjaźń.

Co ciekawe, seniorka w przeszłości dwukrotnie wychodziła za mąż. Niestety oba małżeństwa rozpadły się po kilku latach. Mimo to kuracjuszka utrzymuje przyjacielskie kontakty z byłymi partnerami. Jeden z nich do dziś jest jej sąsiadem, natomiast drugi regularnie nocuje w prowadzonym przez nią hotelu, gdy tylko przyjeżdża z zagranicy do Polski.