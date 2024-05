„Chłopaki do wzięcia”. Pamiętacie Motyla? Po odejściu z programu naprawdę mocno się zmienił!

Kim jest Motyl z „Chłopaków do wzięcia”?

Widzom programu „Chłopaki do wzięcia” z pewnością nie trzeba przedstawiać Łukasza, znanego również jako „Motyl” lub „Motylek”. Mężczyzna, który mieszka na co dzień w Gdańsku, kilka sezonów temu był jedną z wiodących postaci programu. Dał się on poznać telewidzom jako domorosły aktor, który próbuje swoich sił jako statysta w najróżniejszych produkcjach filmowych oraz entuzjasta flaczków ze słoika.

Niestety popularny Motylek od około 2 lat nie pojawił się już w programie. Wszystko wskazuje na to, że Motylek wciąż poszukuje tej jedynej.