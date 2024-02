Marta Juras jest matką dziecka Mikołaja Roznerskiego. To jedna z najpiękniejszych aktorek! Redakcja Telemagazyn

Mikołaj Roznerski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych polskich aktorów. Widzowie uwielbiają go za rolę Marcina Chodakowskiego w „M jak miłość”. Nie jest tajemnicą, że przystojny aktor od kilku lat jest ojcem. Poznajcie bliżej matkę dziecka Mikołaja Roznerskiego, Martę Juras. To jedna z najpiękniejszych aktorek! Zobaczcie!