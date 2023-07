Tak dziś wygląda córka Alicji Węgorzewskiej. Amelia Whiskerd ma już 21 lat i jest żywą kopią swojej mamy!

Owocem miłości Alicji Węgorzewskiej i Petera Whiskerda jest 21-letnia dziś Amelia. Jedyna córka śpiewaczki operowej od zawsze jej chlubą i dumą. Już w młodzieńczych latach Amelii okazało się, że ta odziedziczyła po swojej mamie pasję do muzyki. Podobnie jak ona, uczyła się w szkole muzycznej, w klasie fortepianu.

Moja córka Amelia to moje oczko w głowie. Kocham ją miłością bezgraniczną. Oczywiście nie jestem w stanie być z córką zbyt często. Gdy tylko jestem w domu, staramy się spędzać ze sobą maksymalnie dużo czasu, śmiejemy się, jemy wspólny obiad, a przede wszystkim bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. To bardzo wrażliwa, rozsądna, mądra i inteligentna dziewczynka. Mam wrażenie, że to „stara dusza” w ciele małego dziecka. Uwielbia czytać, właściwie połyka wielgachne, grube książki w zadziwiającym tempie. Ma to szczęście, że czyta je zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Córka chodzi do szkoły muzycznej tak jak ja - na fortepian - wyznała kiedyś z dumą Alicja Węgorzewska w Super Expressie.