„Kanapowczynie”. Agata przeszła największą metamorfozę w historii programu. Dziś ma ciało jak marzenie!

Niezwykła metamorfoza Agaty z „Kanapowczyń”

„Kanapowczynie” to program, który okazał się wielkim hitem telewizji TTV. Show oparte na poprzednich sezonach słynnych „Kanapowców” wzbudziło olbrzymie zainteresowanie widzów, którzy tym razem z wypiekami na twarzy śledzili losy pięciu uczestniczek, chcących odmienić swoje życie i zrzucić nadprogramowe kilogramy.

W poprzedniej edycji programu mogliśmy śledzić losy pięciu kobiet, którym udało się łącznie zrzucić aż blisko 150 kilogramów! Rekordzistce Darii udało się schudnąć 43,7 kg, Karolinie ponad 35 kg, a Agacie 29 kg. Z kolei Julia zrzuciła 17 kg, a Agnieszka 24,5 kg.

Choć to Daria zrzuciła najwięcej kilogramów, to bez wątpienia największe wrażenie na widzach zrobiła metamorfoza Agaty. Choć schudła ona „raptem” 29 kg, to efekty przemiany były u niej najbardziej widoczne. Wystarczy tylko spojrzeć na porównanie jej zdjęć z początku i końca programu: