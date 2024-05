„Sanatorium miłości 6” odcinek 9. Maria zakochała się w Andrzeju?!? Gosia pragnie Stanisława!

Teodozja daje kolejnego kosza Andrzejowi

9. odcinek „Sanatorium miłości” rozpoczął się od rozmowy Ryszarda z Andrzejem. Temat był wiadomy, czyli... Teodozja. Panowie dogadali się, że... Andrzej wprowadzi na bal Teodozję, ponieważ Rysiek uważa, że... jest za niski i będzie źle wyglądał przy szpilkach Teodozji! Tyle tylko, że później Ryszard... zaprosił Teodozję na bal! Chwilę później w tym samym celu do Teodozji przyszedł Andrzej i nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. To był dla Andrzeja bardzo zimny prysznic. Zdenerwowany wyszedł z pokoju, trzaskając drzwiami. Z kolei Stefan nie mógł przestać całować... Marysi! Później, w rozmowie z Martą Manowską, Teodozja wyznała, że Andrzej dla niej nie odnosi się odpowiednio do kobiet.