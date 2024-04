Adam Kraśko został aktorem i zagrał w „Lombard. Życie pod zastaw”. Wiemy, ile zarobił!

Kim jest Adam Kraśko?

Adam Kraśko został... aktorem!

Uwielbiam ten serial i zawsze marzyłem by w nim zagrać. Nauka scenariusza to jednak trudna sztuka i mam nadzieję, że w telewizji wstydu nie będzie – mówi Kraśko. Na planie spotkał swoją dobrą znajomą – Aleksandrę Szwed (w „Lombardzie” gra Kalinę), z którą skakał do wody w programie „Celebrity Splash”. Poznał tez bliżej Dominikę Skoczylas, która gra serialową Angelikę. Dziewczyny były niesamowite, bardzo mnie wspierały, podobnie jak producent i reżyser. To było wspaniałe doświadczenie i mam nadzieję, że nie ostatnie. Umówiłem się już ze znajomymi, że wspólnie obejrzymy „Lombard”. Będzie też z nami pewna dziewczyna na której bardzo mi zależy. Trzymajcie kciuki!